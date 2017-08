LIVE: Heracles-Excelsior (2-2)

Heracles-Excelsior

Het duel Heracles-Excelsior is deze zaterdagavond live te volgen op Radio Rijnmond. In Almelo wordt om 20.45 uur afgetrapt. De uitzending op 93.4FM is er van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Zoals bekend doet Radio Rijnmond zo goed als integraal verslag van de duels de Rotterdamse eredivisie-clubs. Dat wil zeggen dat Heracles-Excelsior niet wordt onderbroken door reclame en een nieuwsbulletin. Dennis Kranenburg is onze verslaggever in het Polman Stadion. Ben je niet in ons uitzendgebied? Geen probleem! Via deze website kan je altijd en overal meeluisteren naar onze radiouitzending via de online stream. Opstelling Excelsior: Damen; Fortes, Mattheij, Faes, Massop; Faik, Koolwijk, Messaoud (77' Vermeulen); Elbers (24' Caenepeel), El Azzouzi, Bruins (88' Hadouir) Eindstand Heracles Almelo-Excelsior: 2-2 (1-1) 14' 1-0 Bradley Kuwas

16' 1-1 Luigi Bruins

52' 2-1 Paul Gladon

64' 2-2 Jinty Caenepeel 90+2' Anouar Hadouir (rood)