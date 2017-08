Dordrecht neemt een duik tegen kanker tijdens City Swim

Foto: Dordtse binnenstad

In Dordrecht wordt zaterdag weer gezwommen in de strijd tegen kanker. Tijdens de City Swim to Fight Cancer zwemmen honderden deelnemers door de havens in de oude binnenstad om geld op te halen voor kankeronderzoek.

Het startschot van de derde editie werd om 12:00 uur gelost. Toen gingen de deelnemers aan de langste afstand (2,5 kilometer) van start. Zij zwemmen door de Wolwervershaven, de Nieuwe Haven en de Oude Maas naar de Voorstraathaven. Daar vandaan gaan ze via de Oude Maas terug naar de Wolwervershaven. Wetsuit

Deelnemers hoeven geen duik te nemen in ijskoud water. De organisatie mat 's ochtends al een watertemperatuur van 21 graden. De zwemmers hoeven daarom geen wetsuit aan. Dat is alleen verplicht als het water kouder is dan 18 graden. Afstanden

Naast de 2,5 kilometer kan ook worden meegedaan aan de 250 meter, 500 meter, 1000 meter en 1500 meter. Tijdens de zwemtocht worden zwemmers en publiek vermaakt door muzikanten en dj's.



De voorbereidingen voor de City Swim begonnen een paar dagen geleden al. Zo kregen de havens van Dordrecht donderdag al een grote schoonmaak en werden bijvoorbeeld alle fietsen uit het water gevist. 2 ton

De organisatie van de City Swim heeft hoge verwachtingen voor deze editie. Voorzitter Pieter van 't Zelfde hoopt meer dan 200 duizend euro op te halen voor het Albert Schweitzerziekenhuis. Daar wordt onderzoek gedaan naar een specifieke leukemiesoort. Woensdag stond de teller al op 146 duizend euro. Mensen kunnen nog tot twee weken na de City Swim sponsoren.