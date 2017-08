Mannen vast na korte achtervolging op Kop van Zuid Rotterdam

Twee mannen die zaterdagochtend op de vlucht probeerden te slaan voor de politie in Rotterdam, zijn niet ver gekomen. Na een korte achtervolging botsten ze op een auto en werden ze opgepakt.

Agenten zagen de twee rond 08.45 uur rijden op de Erasmusbrug. Omdat er iets mis was met het kenteken, kreeg het duo een stopteken. De mannen waren alleen niet van plan te stoppen en reden hard weg.

In plaats van rechtdoor te rijden richting Zuid, sloegen ze rechtsaf de Wilhelminakade op. Via zijstraatjes probeerden ze te ontkomen, maar hun vlucht eindigde bij Hotel New York, nadat ze daar op een geparkeerde auto waren gebotst.

De verdachten wilden nog de benen nemen, maar ook die poging was tevergeefs. De 24-jarige man uit Utrecht en een 28-jarige Hongaar zijn opgepakt en zitten nog vast.