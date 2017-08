'Afgelasten concert Allah-Las was terecht'

Burgemeester Ahmed Aboutaleb verdedigt het besluit om het optreden van de Amerikaanse band Allah-Las woensdag in Rotterdam niet door te laten gaan.

"Nee, ik sta er nog steeds achter. We hebben met elkaar een goede beslissing gemaakt", zei Aboutaleb zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed.

Hij gaf antwoord op de vraag of er fouten zijn gemaakt rondom de besluitvorming, omdat achteraf de vraag rees of sprake was van een serieuze dreiging.

Tip



"Je kunt niet zeggen dat er niets aan de hand was", zei de burgemeester. Hij wijst erop dat de 22-jarige verdachte uit Brabant nog steeds vastzit. "Dat gebeurt niet als er niets aan de hand is."

Ook benadrukt hij dat de tip binnenkwam van de Spaanse politie en niet zomaar een burger.

Blok



Aboutaleb is niet de enige die niet wil spreken van loos alarm. Eerder zei minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie hetzelfde. Hij sprak van een "zeer alarmerend bericht"

Ook justitie wil nog geen antwoord geven op hoe serieus de terreurdreiging was.