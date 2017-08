Zwaargewonde man (20) gevonden in Dordrecht

Voorbijgangers hebben zaterdagochtend vroeg een zwaargewonde man gevonden in Dordrecht. Hij lag voor een parkeergarage in de Van Godewijckstraat.

Agenten werden rond 06:45 uur gebeld door mensen die voorbij liepen. Ze dachten dat het ging om iemand die onwel was geworden.

De man was verward en zwaargewond, schrijft de politie op Instagram. In het ziekenhuis bleek dat hij twee gebroken armen, een gebroken bekken en inwendige verwondingen heeft.

Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd. Het 20-jarige slachtoffer is er zo ernstig aan toe dat agenten hem nog niet hebben kunnen verhoren. De politie roept mensen die meer weten op zich te melden.