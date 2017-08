Luieriken strijden om vliegticket naar Taiwan

Een eerdere Space Out Competition in Azië

Een reis naar Taiwan winnen door anderhalf uur lekker te luieren. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar zaterdag kan het echt tijdens de Space Out Competition in Rotterdam.

De wedstrijd begon om 15:00 uur op het Schouwburgplein. Meer dan vijftig mensen strijden om wie het beste niets kan doen.

Regels



Deelnemers moeten dagdromen op een yogamatje en mogen niet in slaap vallen of afgeleid zijn door wat er gebeurt op straat. Telefoons en praten zijn ten strengste verboden.

Ieder kwartier wordt de hartslag van de deelnemers gemeten. Wie de stabielste hartslag en de meeste publieksstemmen heeft, is de winnaar.

Die krijgt een vliegticket naar Taiwan om mee te doen aan de volgende Space Out Competition.

Stress



De wedstrijd is bedacht door de Zuid-Koreaanse kunstenaar Woops Yang. Zij wil op deze manier het contrast laten zien tussen het drukke stadsleven en het compleet niks doen. Volgens haar illustreert dat hoe druk en gestrest we normaal zijn.

Volgens Yang is het de eerste keer dat er een space out wordt gehouden in Europa. Eerdere edities vonden plaats in China en Zuid-Korea.