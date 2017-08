Honderden demonstreren in Dordrecht voor schoon drinkwater

In Dordrecht is zaterdagmiddag een protestmars gelopen tegen de uitstoot van chemisch afval. Demonstranten zijn het zat dat chemiebedrijven als het Dordtse Chemours lozen in het water, waardoor het drinkwater wordt besmet.

Doel van de protestmars is om gemeenten, provincies, regering en fabrieken op te roepen om het vergiftigen van water en eten een halt toe te roepen. Schoonmaken!

Een paar honderd deelnemers kwamen rond 15:30 uur bij elkaar bij het stadskantoor op de Spuiboulevard. Onder meer GroenLinks, de SP, Partij voor de Dieren, Greenpeace en Milieudefensie liepen mee. Een paar honderd deelnemers kwamen rond 15:30 uur bij elkaar bij het stadskantoor op de Spuiboulevard. Onder meer GroenLinks, de SP, Partij voor de Dieren, Greenpeace en Milieudefensie liepen mee. Om 16:00 uur begon de optocht richting het Otto Dickeplein. Deelnemers sloegen op trommels en riepen: "Schoomaken! Schoonmaken! Schoonmaken!". GenX

Aanleiding voor de betoging is de uitstoot van GenX door Chemours. Het bedrijf loost de omstreden, mogelijk kankerverwekkende stof via het water en de lucht. Inmiddels zijn in het drinkwater en de grond rondom de fabriek resten GenX gevonden. Aanleiding voor de betoging is de uitstoot van GenX door Chemours. Het bedrijf loost de omstreden, mogelijk kankerverwekkende stof via het water en de lucht. Inmiddels zijn in het drinkwater en de grond rondom de fabriek resten GenX gevonden. Onderzoekers van de Vrije Universiteit raden omwonenden af groenten en fruit uit eigen tuin te eten. Zij hebben monsters uit de omgeving van de fabriek onderzocht. Daarop werden hogere concentraties van GenX gevonden. Het drinkwater is volgens het RIVM nog wel veilig, omdat er maar een heel kleine hoeveelheid GenX in zit. Drinkwaterbedrijven willen desondanks dat Chemours veel minder GenX loost, omdat ze niet kunnen garanderen dat ze de stof in toekomst uit het water kunnen filteren.