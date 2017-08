Jones over CL-loting: 'Thuis zoveel mogelijk punten pakken'

Brad Jones is één van de weinige spelers van Feyenoord die ervaring heeft in de Champions League. Als keeper van Liverpool maakte hij het miljoenenbal al eerder mee. De Australische doelman zegt dat er, in combinatie met de Champions League en de eredivisie, fysiek veel van Feyenoord zal worden geëist.

Jones ziet kansen, maar weet dat het moeilijk wordt. "Geen groep is makkelijk, ook die van ons niet. Het hangt er vanaf hoe je er naar kijkt. We hebben de topteams zoals Real Madrid en FC Barcelona vermeden, teams die vaak ver in het toernooi zijn gekomen. Maar we hebben nog steeds een lastige groep."

Thuiswedstrijden zijn belangrijk, zegt Jones. "Daarin moeten we zoveel mogelijk punten pakken", aldus de doelman, die weet dat de Rotterdammers zware Europese uitwedstrijden gaan krijgen. "Ook de andere teams zijn in eigen huis sterk, dus we zullen in De Kuip de meeste punten moeten pakken. We gaan kijken wat we in uitwedstrijden kunnen doen."

Maar eerst wacht voor Feyenoord nog de eredivisie. Zondag staat de thuiswedstrijd tegen Willem II op het programma. "We zijn met het team nog steeds in opbouw", zegt Jones.