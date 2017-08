Amateurvoetbal: derbywinst Excelsior Maassluis, debuterend Spijkenisse gelijk

De Tweede Divisie en Derde Divisie A zijn zaterdag van start gegaan. Excelsior Maassluis won meteen een derby en VV Spijkenisse debuteerde in de Derde Divisie Zaterdag met een gelijkspel.

Tweede Divisie

Excelsior Maassluis is het seizoen met een driepunter begonnen. Op het Kasteel werd Jong Sparta met 0-1 verslagen. Het Maassluise doelpunt kwam op naam van Vincent van den Berg.

Barendrecht heeft een bittere nasmaak aan het openingsduel overgehouden. De ploeg van trainer Adrie Poldervaart kwam in de uitwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys op een 0-2 voorsprong, maar de thuisploeg wisten die stand nog goed te maken: 3-2. Voor Barendrecht maakten Joey Jongman en Ali Khaldi de goals.

Derde Divisie Zaterdag

Spijkenisse heeft het eerste punt binnen. De promovendus speelde op Sportpark Jaap Riedijk met 2-2 gelijk tegen Jong FC Groningen. Het team van trainer Peter Wubben stond echter met 2-0 voor. Michael van Dommelen was tweemaal trefzeker voor Spijkenisse.

Peter Wubben, trainer van Spijkenisse, kan uiteindelijk toch leven met dit gelijkspel. Hij weet niet hoe zijn ploeg in de Derde Divisie Zaterdag gaat meedraaien: "We willen aanvallend voetballen, spectaculaire wedstrijden spelen en veel goals maken. We willen ervoor zorgen dat het publiek tevreden naar huis gaat. Dat vinden we op dit moment het belangrijkste streven."

ASWH startte de competitie ook met een gelijkspel. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht speelde 2-2 tegen Spakenburg, dat vorig seizoen nog uitkwam in de Tweede Divisie. Kyle Doesburg en Jesper van den Bosch waren namens ASWH de doelpuntenmakers.

Capelle is het seizoen met een nederlaag begonnen. Jong FC Twente was met 2-1 te sterk. Marciano Simonis scoorde voor Capelle.