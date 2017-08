Volleybaldames geplaatst voor het WK in Japan

De Nederlandse volleybalvrouwen hebben zaterdag zich gekwalificeerd voor het WK van 2018 in Japan. In het Rotterdamse Topsportcentrum werd Slovenië met 3-0 verslagen (25-16, 25-11 en 25-16), waardoor het team van bondscoach Jamie Morrison beslag wist te leggen op een van de twee resterende WK-tickets.

Oranje gaat zonder setverlies aan de leiding in de kwalificatiegroep. Daarin werden eerder Griekenland, België en Tsjechië verslagen. Zondag speelt Nederland de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije, dat nog in de race is voor het laatste ticket.

In het Nederlandse team zit Kirsten Knip, oud-speelster van Sliedrecht Sport.