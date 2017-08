Eerste nederlaag voor Neptunus in kampioenspoule

De honkballers van Curaçao Neptunus zijn zaterdag in de kampioensgroep van de hoofdklasse tegen de eerste nederlaag opgelopen. Het team van coach Ronald Jaarsma ging tegen Hoofddorp Pioniers met 2-1 onderuit.

Na de eerste inning stonden beide ploegen met 1-1 gelijk, maar tijdens de tweede inning wist Hoofddorp Pioniers met een punt uit te lopen (2-1). Neptunus kon deze achterstand uiteindelijk niet meer goed maken. Shaldimar Daantji maakte het enige punt voor de Rotterdamse honkbalformatie.

Neptunus staat in de kampioensgroep op de tweede plaats met acht punten uit vijf wedstrijden. Doordat L&D Amsterdam Pirates vanmiddag HCAW in Bussum met 8-4 wist te verslaan, staan de honkballers uit de hoofdstad als enige ploeg ongeslagen bovenaan. Neptunus kan zondag in Rotterdam zich snel revancheren, want dan komt Hoofddorp Pioniers in het Neptunus Familiestadion op bezoek.