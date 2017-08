De Bakker naar finale van Rotterdam Open

Thiemo de Bakker heeft zaterdag de finale gehaald van het Rotterdam Open. De Westlandse tennisser was in twee sets (6-3 en 6-3) te sterk voor de Sloveense tegenstander Tom Kocevar-Desman.

De Bakker neemt het in de finale op tegen Gijs Brouwer, die in de andere halve finale de als vierde geplaatste Boy Westerhof tweemaal met 7-6 (4) versloeg.

Bij de dames verloor de Nederlandse tennisster Nina Kruijger in de halve finale van Tayisiya Morderger uit Duitsland in twee sets (6-2 en 6-2). De Deense Karen Barritza versloeg in de andere halve finale Chiara Scholl uit de Verenigde Staten in twee sets (6-2 en 6-3).

De finales worden zondag gespeeld.