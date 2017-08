Kreder: 'Tevreden met de zesde plek'

Michel Kreder

Michel Kreder is zaterdag zesde geworden in de achtste etappe van de Ronde van Spanje. De wielrenner uit Zevenhuizen kwam op 32 seconden later over de streep dan Fransman Julian Alaphilippe, die de etappe op zijn naam schreef. "Ik ging er volledig voor vandaag. Met deze zesde plek kan ik tevreden zijn", aldus Kreder.

"Het begin was vooral afzien, omdat het veertig tot vijftig kilometer duurde voordat we eindelijk wegreden. Zo snel bleek dat niemand meezat die kort stond, dan denk je eraan om met dit groepje naar de finish te rijden. Ik bleek goede benen te hebben om zesde te worden", zegt de renner van Aqua Blue Sport over zijn etappe. Kreder reed heel de dag voorin. "Ik had gehoopt dat de wielrenners voor mij nog zouden stil vallen, zodat ik nog terug kon komen." Uiteindelijk gebeurde dat niet meer voor de Nederlander, die zegt dat hij volgende week nog eens gaat proberen om in de kopgroep mee te zitten. Het weer in Spanje is erg warm, zegt Kreder. Zo vertelt hij dat er temperaturen van 35 graden zijn gemeten. "Je moet veel drinken. Als je je lichaam niet koelt, dan val je stil. Dat zie ik aan de wielrenners om me heen."