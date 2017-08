Bekerloting: Feyenoord ontvangt ADO Den Haag

Feyenoord moet het in de eerste ronde van de KNVB Beker opnemen tegen ADO Den Haag. De landskampioen speelt de wedstrijd in De Kuip. Ook Excelsior speelt een thuisduel. Sparta mag naar een ploeg uit de Jupiler League.

In Kralingen ontvangt Excelsior competitiegenoot sc Heerenveen. Sparta gaat bij RKC Waalwijk op bezoek. FC Dordrecht speelt een uitwedstrijd tegen GVVV uit de Tweede Divisie.

Amateurclubs

Capelle heeft met eredivisionist Roda JC een pittige tegenstander geloot. De wedstrijd wordt op Sportpark 't Slot gespeeld. Barendrecht speelt in eigen huis tegen Go Ahead Eagles. Zwaluwen ontvangt in Vlaardingen eerstedivisionist FC Den Bosch.

De wedstrijden worden gespeeld op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 september.