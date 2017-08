Gelijkspel voor Excelsior in Almelo

Excelsior heeft zaterdag aan de ontmoeting tegen Heracles Almelo een punt overgehouden. De Kralingers kwamen tweemaal terug van een achterstand en speelden uiteindelijk met 2-2 gelijk. Anouar Hadouir kreeg in de blessuretijd namens Excelsior nog een rode kaart.

De Rotterdammers kwamen in de veertiende minuut voor de eerste keer op achterstand door een oud-clubgenoot. Bradley Kuwas kon vanaf de rechterkant naar binnen snijden en vervolgens uithalen. Alessandro Damen, doelman van Excelsior, had geen antwoord op dat schot (1-0). Maar Heracles kon niet lang van deze voorsprong genieten. Twee minuten later kwam Luigi Bruins vanaf de linkerkant op. Hij haalde met rechts uit en gaf Heracles-keeper Bram Castro in de korte hoek het nakijken. Halverwege de eerste helft moest Stanley Elbers bij Excelsior met een blessure het veld verlaten. Beide ploegen gingen rusten met een 1-1 stand.

Na de rust kreeg Excelsior niet veel later de volgende achterstand te verwerken. Wederom was het een oud-speler uit regio Rijnmond die voor Heracles scoorde. Paul Gladon, ex-FC Dordrecht en voormalig speler van Sparta, maakte de 2-1 voor de zwart-witten. Echter kon de thuisploeg deze tussenstand niet lang vasthouden. Jinty Caenepeel, de vervanger van de geblesseerde Elbers, scoorde in de 64e minuut de 2-2 voor de Kralingers. Dat was zijn eerste doelpunt in dienst van Excelsior.

Vervolgens gingen beide ploegen vol voor de winst, maar uiteindelijk scoorden Heracles en Excelsior niet meer. De Kralingers speelden de wedstrijd niet met elf man uit, omdat Anouar Hadouir kort na zijn invalbeurt een (terechte) rode kaart pakte.

Opstelling Excelsior: Damen; Fortes, Mattheij, Faes, Massop; Faik, Koolwijk, Messaoud (77' Vermeulen); Elbers (24' Caenepeel), El Azzouzi, Bruins (88' Hadouir)

Heracles Almelo-Excelsior: 2-2 (1-1)

14' 1-0 Bradley Kuwas

16' 1-1 Luigi Bruins

52' 2-1 Paul Gladon

64' 2-2 Jinty Caenepeel

90+2' Anour Hadouir (rood)