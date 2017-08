Damen opnieuw geblesseerd

Het ziet er naar uit dat Alessandro Damen weer uit de roulatie is. De doelman van Excelsior liep in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (2-2) een knieblessure op.

Ferry de Haan, algemeen directeur van Excelsior, zegt tegenover RTV Rijnmond 'dat hij vreest dat Excelsior Damen weer een tijdje kwijt is'. Zondag moet blijken hoe ernstig de knieblessure van de keeper is. Damen was al twee keer eerder lang uit de roulatie met zware knieblessures.

Excelsior zou bijna rond zijn met een nieuwe doelman.