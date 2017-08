Van der Gaag: 'Nood om keeper is groter geworden'

Mitchell van der Gaag kan leven met het 2-2 gelijkspel van Excelsior tegen Heracles Almelo. De trainer van de Kralingers spreekt over een 'terechte uitslag', maar hij zag een aantal spelers geblesseerd uitvallen. "De blessures van Stanley Elbers en Alessandro Damen zijn een smet op deze wedstrijd", aldus Van der Gaag.

Elbers moest in de eerste helft met een knieblessure naar de kant. Het zou gaan om een binnenbandblessure. "Helaas spreek ik uit ervaring. Dat is moeilijk om aan te geven. We moeten deze week bekijken hoe het met Elbers gaat", zegt Van der Gaag. "De knie van Damen ziet er niet goed uit, zeker gezien het verleden van hem met blessures." Er zou sowieso een nieuwe keeper naar Excelsior komen, zegt Van der Gaag. "Dat staat los van deze situatie met Damen. De nood is alleen wat groter geworden. We moeten sowieso drie keepers hebben."

Verder zingt de naam van PSV'er Jordy de Wijs, die vorig seizoen een half jaar op huurbasis bij Excelsior speelde, rond in Kralingen. "De Wijs weet dat hij welkom is. Het is niet alleen afhankelijk wat Excelsior wil. PSV en De Wijs hebben hier ook mee te maken."