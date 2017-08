Brand legt Rotterdamse bovenwoning in de as

Brandweer, Foto: Thijs Kern

Een bovenwoning in Rotterdam Nieuwe Westen is zondagochtend in korte tijd volledig uitgebrand.

Iets na acht uur kreeg de brandweer de melding van de brand, in een woning op de vierde verdieping aan de Beukelsweg. Het vuur greep snel om zich heen. De vlammen kwamen al binnen enkele minuten uit zowel de voorkant als de achterkant van de woning. De brand was binnen het uur onder controle. Volgens de politie hadden bewoners hun huis al verlaten. Ook naastgelegen woningen werden ontruimd.