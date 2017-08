Gewonde bij schietpartij in Rotterdam-Zuid

In Rotterdam-Zuid is zaterdagnacht met maar enkele minuten tijd er tussen op twee verschillende plaatsen geschoten. Daarbij is een persoon gewond geraakt.

Rond 02.30 uur hoorden mensen in de omgeving van de Nassauhaven in Feijenoord meerdere schoten. Agenten die toevallig in de buurt waren konden direct twee mannen aanhouden.

Een derde man belde 112, met de melding dat hij in zijn voet was geschoten. Hij is vervoerd naar het ziekenhuis.

Grondherenstraat

Enkele minuten na de schietpartij kreeg de politie een melding van een ruzie in de Grondherenstraat in Oud-Charlois. Omdat één van de ruziemakers mogelijk een vuurwapen had, benaderde te politie de verdachten met getrokken pistolen.

De ruziemakers wilden niet meteen luisteren, waarop een agent een waarschuwingsschot loste. Eén man is aangehouden. Niemand raakte gewond.