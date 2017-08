Fietser zwaargewond in Hoogvliet

Foto: MediaTV

Een fietser is in de nacht van zaterdag op zondag in Hoogvliet zwaargewond geraakt door aanrijding met een auto.

De 48-jarige man uit Hoogvliet stak kort na middernacht de weg over bij de rotonde tussen de Laning en de Groene Kruisweg. Een automobilist uit Rotterdam stond op de rotonde en wachtte daar op een brommer die overstak. De fietser reed achter de brommer, maar de 79-jarige automobilist zag dat waarschijnlijk niet en trok weer op. Daardoor raakte hij de overstekende fietser op het achterwiel. Het slachtoffer kwam ongelukkig ten val en raakte met z'n hoofd de stoeprand. De man is ernstig gewond vervoerd naar het ziekenhuis.