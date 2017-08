Feyenoord haalt uit tegen Willem II

Feyenoord heeft zondagmiddag uitgehaald tegen Willem II. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst won met 5-0 in de eigen Kuip. De ploeg uit Rotterdam-Zuid neemt daardoor de eerste plek in. PSV, VVV-Venlo en FC Utrecht kunnen daar vanmiddag nog overheen.

Willem II startte de eerste helft goed. De ploeg van Erwin van de Looi was meerdere malen dreigend voor het doel van Feyenoord te vinden, maar kon dat niet omzetten in grote kansen. In de negende minuut zorgde El Ahmadi voor het eerste Feyenoord gevaar. Jean-Paul Boëtius gaf de bal vanaf links voor, waarop Nicolai Jørgensen met een overstapje de aanvoerder van Feyenoord de kans gaf om uit te halen. El Ahmadi raakte de bal echter niet vol en schoot naast.

Wervelende eerste helft

Na dat eerste gevaar nam Feyenoord heel duidelijk het initiatief. Het was dan ook geen toeval dat Feyenoord even later op 1-0 kwam. Uit een hoekschop kopte Kevin Diks op doel, die door Toornstra nog geschampt en tot doelpunt gepromoveerd werd. Feyenoord ging daarna vooral door waar het mee bezig was. Drie minuten later na de openingsgoal stuurde Boëtius Haps de diepte in. De linksback gaf voor, Jørgensen stapte opnieuw handig over de bal heen en Steven Berghuis schoot vervolgens goed binnen.

Goede goals

Toornstra kon even later zijn tweede goal van de wedstrijd maken. Berghuis gaf de bal mee aan de opkomende Kevin Diks, die vervolgens de bal keurig op het hoofd legde van Toornstra. Het feest in De Kuip werd voor rust pas echt compleet toen Tonny Vilhena uit een variant van een hoekschop snoeihard de 4-0 binnenschoot.

Met de luxe van die voorsprong speelde Feyenoord de tweede helft wat gezapig. In de tweede helft gebeurde er, behalve een benutte penalty van Jean-Paul Boëtius, niet veel.

Opstelling Feyenoord

Jones; Diks, Botteghin, Van der Heijden, Haps; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jorgensen, Boëtius.

Scoreverloop

13' 1-0 Toornstra16' 2-0 Berghuis20' 3-0 Toornstra40' 4-0 Vilhena80' 5-0 Boëtius