LIVE: Feyenoord - Willem II (4-0)

Feyenoord-Willem-II

Feyenoord gaat zondagmiddag op zoek naar de derde winst van het seizoen 2017/2018. In de tweede thuiswedstrijd van het seizoen is Willem II de tegenstander. De aftrap in de Kuip is om 12.30 uur.

De uitzending op Radio Rijnmond begint om 12.30 uur. Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg doen verslag. De uitzending vanuit De Kuip begint al om 12.00 uur. Opstelling Feyenoord

Jones; Diks, Botteghin, Van der Heijden, Haps; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jorgensen, Boëtius. Scoreverloop

13' 1-0 Toornstra

16' 2-0 Berghuis

20' 3-0 Toornstra

40' 4-0 Vilhena 13' 1-0 Toornstra16' 2-0 Berghuis20' 3-0 Toornstra40' 4-0 Vilhena