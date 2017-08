Michel van Egmond te gast in FC Rijnmond

Michel van Egmond

Michel van Egmond is zondagavond te gast in voetbaltalkshow FC Rijnmond. De schrijver spreekt met Bart Nolles, Ruud van Os en Dennis van Eersel over het afgelopen voetbalweekend en over zijn meest recente boek: King, over oud-Feyenoorder Chris Gyan.

Van Egmond, bekend van zijn bestsellers over René van der Gijp en Wim Kieft, beschrijft in het boek over Gyan de vele wederopstandingen van de man die tussen 1996 en 2006 uitgroeide tot cultheld bij Feyenoord. Het gaat in FC Rijnmond natuurlijk over Feyenoord - Willem II. Ook NAC - Sparta en Heracles - Excelsior worden besproken. FC Rijnmond is vanaf 20.20 uur te zien op TV Rijnmond en Facebook Live en ook te bekijken op onze website www.rijnmond.nl .