Damen woensdag verder onderzocht

Alessandro Damen wordt woensdag onderzocht in het ziekenhuis, dat meldt Excelsior op zijn website. De ernst van de blessure van de doelman moet dan bekend worden. Naar verwachting gaat het opnieuw om een zware knieblessure voor pechvogel Damen.

De keeper raakte tegen Heracles Almelo opnieuw geblesseerd aan zijn knie, waar hij eerder al tweemaal een zware knieblessure had opgelopen.

Elbers

Stanley Elbers raakte gisteren in Almelo ook geblesseerd aan zijn knie. Over zijn herstel is Excelsior in eerste instantie positiever dan de blessure van Damen. De kwetsuur lijkt op het eerste gezicht mee te vallen. Komende week zal de aanvaller ook onderzoeken ondergaan.