Arrestaties na inbraak in Rotterdam-Lombardijen

De Dantestraat (google maps)

In een woning aan de Dantestraat in Rotterdam-Lombardijen is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken.

Dankzij een tip van een oplettende getuige konden later in de omgeving vier verdachten worden aangehouden, meldt de politie. Of er iets is buitgemaakt, is onbekend.