Met 100 kilometer per uur over de Maas

Een Revolt RIB boot voor het SS Rotterdam

Varen over de Maas, we hebben het allemaal wel eens gedaan: met de Spido, met de Pannenkoekenboot of met de Watertaxi. Maar het kan sneller, heel veel sneller. Zaterdag schoot een aantal Revolt RIB boten met 100 kilometer per uur door de Rotterdamse wateren.

Revolt Custom Boats is een bedrijf uit Strijensas dat de rijken der aarde van een mooi stuk speelgoed voorziet. RIB boten variëren in prijs van 100.000 euro tot ruim een half miljoen en worden daar gebouwd en over de gehele wereld verkocht. Als kennismaking organiseert Revolt regelmatig bijeenkomsten waar iedereen met een goed gevulde portemonnee de kans krijgt een rondje te varen. Zaterdag was zo'n bijeenkomst op het SS Rotterdam. De gasten van Revolt stapten vanaf het historische stoomschip op de moderne RIB boten om daarna vol gas over de Maas te varen. Revolt verkoopt jaarlijks vijf tot acht van dit soort boten.