Van Bronckhorst: 'Heel mooie middag'

Feyenoord won vandaag met 5-0 van Willem II. Trainer Giovanni van Bronckhorst was tevreden over de monsterzege. Toch was er volgens de trainer nog ruimte voor verbetering.

In de beginfase was Feyenoord bijvoorbeeld wat onzeker. "Ik vond dat we aan het begin van de wedstrijd wat onzeker waren in de veldbezetting", zegt 'Gio' tegen RTV Rijnmond.

Na tien minuten los

"We moesten kijken hoe ze staan, hoe ze druk zetten en waar de mogelijkheden liggen. Na tien minuten hadden we het onder controle. Met name in de veldbezetting en de backs die in steeds vrij stonden met veel lopende mensen eromheen. Na die periode was je steeds de bovenliggende partij, de ploeg die de kansen creëert en ook afmaakt."

Blessures

Van Bronckhorst zag Haps en Jorgenson afhaken. De Deen had last van zijn hiel, Haps kampte met pijn aan zijn been. De blessures leken toch mee te vallen. "Hij reist gewoon af naar de Deense nationale ploeg en hij zal daar verder onderzocht worden. We hebben met het oog op het drukke programma geen risico met hem genomen. Bij Haps is het eigenlijk hetzelfde verhaal. Hij kreeg een tik op zijn knie en liep niet meer zoals het moest. Ik blij dat de stand het toeliet om geen risico te hoeven nemen."