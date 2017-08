De Bakker wint Rotterdam Open

Thiemo de Bakker heeft zondag het toernooi van Rotterdam Open 2017 bij de mannen gewonnen. De tennisser uit 's-Gravenzande was in twee sets (6-2 en 6-3) te sterk voor landgenoot Gijs Brouwer.

Bij de vrouwen ging de winst naar Karen Barritza uit Denemarken. Zij versloeg in de finale haar Duitse tegenstandster Tayisiya Morderger in drie sets. De Duitse won nog de eerste set met 2-6, maar Barritza knokte zich terug en pakte uiteindelijk de toernooizege in de twee daaropvolgende sets (6-4 en 6-4).