Revanche voor Neptunus tegen Pioniers

Curaçao Neptunus heeft zondag in de kampioensgroep tegen Hoofddorp Pioniers de rug weten te rechten. Zaterdag verloren de Rotterdamse honkballers nog met 2-1 van de Pioniers, maar in het Neptunus Familiestadion bleek Neptunus met 9-2 te sterk.

In de derde inning kwam de Rotterdamse honkbalformatie op een 1-0 voorsprong. Gedurende de vijfde inning scoorden de Pioniers hun eerste punt van de wedstrijd, maar de ploeg van coach Ronald Jaarsma poetste de gelijke stand direct weg (2-1). Tijdens de zesde inning was Neptunus met vier gemaakt punten behoorlijk product. Hoofddorp Pioniers kon daar slechts één puntje tegenover stellen (6-2). Uiteindelijk liep Neptunus nog met drie punten uit.

Na zes wedstrijden deelt Neptunus de koppositie met L&D Amsterdam Pirates. Beide ploegen hebben tien punten gepakt. De Pirates verloren zondag in eigen huis met 6-8 van HCAW uit Bussum. Het was voor de Amsterdammers de eerste nederlaag in de kampioensgroep. Volgende week nemen Neptunus en Amsterdam Pirates het drie keer tegen elkaar op.