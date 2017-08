Van Ass met Nederland Europees Kampioen Hockey

De Nederlands hockeymannen zijn zondag voor de vijfde keer Europees Kampioen geworden. De finale werd in eigen land met 4-2 gewonnen, na een 2-0 achterstand in de eerste helft.

De oud-keeper van Hockey Club Rotterdam, Pirmin Blaak, behoorde tot de wedstrijdselectie. Huidig speler van HCR en aanvoerder van Oranje, Seve van Ass, speelde de gehele wedstrijd.

Eerder won Belgïe in de groepsfase nog met 5-0 van Nederland en daar leek het in de eerste instantie ook op uit te draaien. België kwam met 2-0 voor, maar Robbert Kemperman en Mirco Pruyser brachten de stand in het derde kwart weer in evenwicht.

Tien minuten voor tijd wist Mink van der Werden Nederland uit een strafcorner zelfs naar een voorsprong te schieten. Pruyser maakte er in de laatste minuut ook nog 4-2 van.