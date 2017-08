Van Duren: 'Tweede helft zo spannend als een viswedstrijd'

Feyenoord-Willem-II

Iwan van Duren (Voetbal International) is, ondanks de grote overwinning van Feyenoord op Willem II vandaag, kritisch. De Feyenoord-watcher kan bijvoorbeeld niet geloven dat er geen vaste penaltynemer was aangewezen nadat Nicolai Jørgensen in de rust gewisseld was.

Van de tweede helft van Feyenoord werd Van Duren ook niet warm. "De tweede helft was net zo spannend als een viswedstrijd. Het was een stuk minder. Maar ze begonnen in de eerste helft ook vrij slordig, ze vroegen echt om problemen. Daarna waren er een aantal schitterende individuele acties en deden ze het heel rustig. Het hart van dit Feyenoord is overeind gebleven." Beluister hierboven wat Van Duren nog meer te zeggen heeft over Feyenoord.