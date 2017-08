Klassieke Volvo in de plomp tijdens draaidag film

Foto: MooseFilm

Een draaidag van een film voor het project 48 Hour Film Project Rotterdam is letterlijk in het water gevallen. Een klassieke Volvo uit 1970 zou centraal staan in de film, maar raakte al na de eerste opname van de weg.

De wagen reed bij Berkel en Rodenrijs een sloot in. De inzittenden waren geschrokken, maar zijn niet gewond geraakt. "We hadden de auto te leen van een oom van de scriptschrijver", zegt actrice Anica Nijland. "Hij is er altijd heel zuinig op en had zijn pronkstuk speciaal voor de opnames opgepoetst." Daar kwam een ongewilde wasbeurt bij toen er iets mis bleek met de handrem. De klassieke Volvo belandde in de plomp. "We hebben de auto gezekerd met een kabel aan een busje, totdat een berger kwam. Daarna ging het weer bijna fout..." De crew van Moose Film werkte aan een 48 Hour Film Project. Dat is een wedstrijd waarbij filmmakers de tijd hebben om van start tot finish binnen 48 uur een filmproductie te maken. Na het onfortuinlijke incident met de Volvo hebben ze hebben het script snel omgeschreven zodat ze toch binnen 48 uur iets konden afleveren. Aan het 48 Hour Film Project Rotterdam doen dit jaar een recordaantal van duizend makers mee. De films worden donderdag en vrijdag vertoond in LantarenVenster in Rotterdam. Zaterdag wordt de winnaar bekendgemaakt.