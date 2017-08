Nazaten schilder Aert Schouman overspoelen Dordrechts Museum

Een speciale Schouman-dag in Dordrecht trok nazaten uit heel Nederland en daarbuiten

Een kleine zestig man sterk kwamen ze zondag naar het Dordrechts Museum. Nazaten van de 18e eeuwse schilder Aert Schouman die centraal staat in de expositie Een Koninklijk Paradijs. "Of ik zijn talent heb? Nee, ik kan helemaal niet tekenen."

Het lijkt wel een warme familiereünie in het museum. Schoumannen die elkaar jaren - of zelfs nooit - hebben gezien. Hun artistieke voorvader schept een band. "Echt waar, stam jij uit zijn directe lijn?" En: "Ik heb thuis nog een schilderij van hem."

Conservator Sander Paarlberg ziet het tevreden aan. Zijn strategie heeft gewerkt. De Schoumannen weten zijn museum deze zondag te vinden. Ze komen uit Den Helder en zelfs uit Duitsland. "Veel mensen zijn hier nooit eerder geweest. Dit worden ambassadeurs van het museum."

Schilder Aert Schouman staat centraal in de expositie Een Koninklijk Paradijs die nog drie weken te zien is. Schouman (1710-1792) was een grootheid op het gebied van het schilderen van dieren.

Paarlberg: "Bij een leerling leek het soms wel alsof een vogel ieder moment van zijn stok kon vallen. Bij Schouman klopte het zwaartepunt, klopte de beweging. Hij wist precies wat hij deed. Het is toch geweldig om te weten dat je door de naam Schouman met hem verbonden bent."

De vraag of de nazaten van Aert Schouman diens talenten hebben meegekregen is niet eenduidig te beantwoorden. "Ik kan totaal niet tekenen", zegt een vrouwelijke Schouman. Een ander zegt dat haar getekende dieren erg populair zijn bij kinderen.

De slechtziende Conny Schouman heeft zonder meer wel iets van het talent van haar voorvader. Grotendeels op gevoel schilderde ze zichzelf, omringd door katten. "Het talent zit in de familie", zegt ze met een lach.