Cricket: Punjab eindigt seizoen met derbyzege

Zondag werden de laatste wedstrijden afgewerkt in de topklasse van het cricket. Punjab boekte een ruime overwinning in de Rotterdamse derby tegen VOC, kampioen Excelsior '20 zegevierde in Amsterdam en degradant Hermes DVS kon het laatste duel van het seizoen niet winnen.

Punjab was in het Rotterdamse onderonsje veel te sterk voor VOC. De ploeg uit Rotterdam-Zuid pakte maar liefst 217 runs (all out), terwijl het cricketteam uit Rotterdam-Noord daar slechts 58 runs (all out) tegenover kon zetten. Punjab is als promovendus op de zesde plaats geëindigd met achttien punten uit evenveel wedstrijden. VOC sloot met twaalf punten de competitie af als nummer acht.

Excelsior '20

gaf het kampioenschap extra glans door het laatste duel van het seizoen te winnen. ACC, dat 133 runs (all out) behaalde, werd in Amsterdam verslagen. De Schiedamse landskampioen won uiteindelijk met 74 runs (4 out) meer. Excelsior '20 heeft dit seizoen als kampioen 32 punten gepakt.

Hermes DVS verlaat de topklasse met een nederlaag tegen VRA. De Schiedamse cricketploeg behaalde 156 runs (all out), maar de gasten uit Amsterdam gingen daarover heen met 157 runs (4 out). De cricketers van Hermes DVS zijn na achttien wedstrijden als laatste geëindigd met zes punten.