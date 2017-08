Van Egmond: 'Gyan bad op het Stadionplein voor titel'

Michel van Egmond

FC Rijnmond stond zondag voor een groot deel in het teken van oud-Feyenoorder Christian Gyan. Michel van Egmond was te gast om te praten over zijn nieuwe boek King, waarin de vele wederopstandigen van de Ghanese cultheld staan beschreven. Naast Van Egmond ontving presentator Bart Nolles ook Dennis van Eersel en Ruud van Os aan tafel.

Gyan heeft de afgelopen jaren veel meegemaakt. Zo kreeg de oud-verdediger van Feyenoord te maken met epileptische aanvallen. Hij kwam ook in geldproblemen. Daarom zijn Feyenoord-supporters voor Gyan met een geldinzamelingsactie gestart. "Het publiek van Feyenoord heeft aangevoeld dat de liefde van Gyan voor Feyenoord echt is", zegt Van Egmond. De Ghanees houdt veel van de Rotterdamse club. Zo ging Gyan een aantal dagen voor het kampioenschap van vorig seizoen op het Stadionplein bidden voor een goede afloop van de titelstrijd, nadat hij eerder die dag een moeilijk gesprek in het ziekenhuis had. In FC Rijnmond ging het natuurlijk ook over de ruime 5-0 overwinning van Feyenoord tegen Willem II. Daarnaast werden de gelijkspellen van Sparta en Excelsior behandeld. Verder besprak FC Rijnmond de zege van FC Dordrecht tegen Jong FC Utrecht van afgelopen vrijdag.