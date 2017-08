Het is nu wachten op de eerste regenbui

Veehouders in Nissewaard die de mogelijkheid hebben hun koeien op stal te houden, kunnen dat voorlopig beter blijven doen, zegt LTO-voorzitter Jan Varekamp maandag. Zodra er regen valt, worden de roetdeeltjes weggespoeld die na de brand bij Esso in de Botlek vrijkwamen.

Er is vorige week roet gevonden in Zuidland, Heenvliet, Geervliet, Abbenbroek en Oudenhoorn.

Het RIVM deed vorige week onderzoek naar het roet en liet vrijdag weten dat de kans 'verwaarloosbaar klein' is dat mensen ziek worden als ze ermee in contact komen.

Dat is een hele geruststelling, vindt Varekamp, maar hij sluit zich toch aan bij het advies van de gemeente Nissewaard: "Als je ze binnen kan houden, hou ze lekker binnen", zei hij tegen Radio Rijnmond.

Het is nu wachten op de eerste regenbui, want zodra de roetdeeltjes zijn weggespoeld, verdwijnen ze in de bodem en worden ze verder niet opgenomen door het blad en dus ook niet door een grazende koe.

Schade

Ook al zijn er nauwelijks gezondheidsrisico's voor mensen, de producten hebben niet de kwaliteit die consumenten gewend zijn.

Het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de groente en fruit en daarmee is ook nog onduidelijk wat de financiële schade is voor de sector, zegt Varekamp.