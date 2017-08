SC Rijnmond: Fans smachten naar Champions League

De fans van Feyenoord kunnen niet wachten de eerste wedstrijd in de Champions League gespeeld gaat worden. Dat blijkt uit een rondvraag die wij deden rondom de gewonnen wedstrijd tegen Willem II, voor een reportage in Sportclub Rijnmond.

Het resultaat kan je vanmiddag zien, net als een reportage rondom FC Dordrecht, dat is begonnen aan een tijdperk zonder Marco Boogers met een overwinning op Jong FC Utrecht.

Verder waren we afgelopen weekend op bezoek bij judoka Marhinde Verkerk, die in voorbereiding is op het WK. We gingen langs bij de Fatima Moreira de Melo Cup en blikten vooruit op de eredivisie voor vrouwen bij Excelsior/Barendrecht.