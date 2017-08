Uit veiligheid obstakels voor winkelcentra in Rotterdam

Uit veiligheidsoverwegingen staan voor een ingang van het Alexandrium Shopping Center in Rotterdam betonnen obstakels. Ook voor de ingang van de Markthal op de Binnenrotte staan plantenbakken als extra barrière tegen een mogelijke aanslag.

De betonnen blokken bij het winkelcentrum in Alexander zijn geplaatst door Klépierre, de Franse eigenaar van het winkelcentrum.

Klépierre is ook eigenaar van de Markthal, maar de bakken daar zijn op verzoek van Klépierre geplaatst door de dienst Stadsbeheer.

Veel bezoekers vinden de oplossing met plantenbakken mooier en hopen dat dat ook in het Alexandrium gebeurt. Het publiek reageert verder heel nuchter.

"Mooi vind ik ze niet", zegt een trouwe bezoeker. "Wat dat betreft vind ik het geen aanwinst, maar ik begrijp wel dat uit veiligheidsoverwegingen dit soort zaken gebeuren."

Klépierre

Het Franse Klépierre heeft nog meer winkelcentra in Nederland waaronder winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht en Almere Centrum. Of daar dezelfde soort maatregelen worden getroffen, is nog niet duidelijk.