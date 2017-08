'Nazorg brand Rotterdams detentiecentrum had beter gemoeten'

De brand woedde in een detentiecentrum waar illegalen worden vastgehouden (Foto: MediaTV)

De nazorg aan vreemdelingen die in mei vorig jaar de celbrand meemaakten in het Detentiecentrum Rotterdam, had beter gemoeten. Dat is de conclusie van de Inspectie Veiligheid en Justitie in een rapport over de brand en de nasleep.

In het detentiecentrum bij Rotterdam The Hague Airport zitten vreemdelingen die het land moeten verlaten. De celbrand werd op 25 mei 2016 aangestoken door een van de bewoners, de man stak zijn matras in brand. Er werden 47 gedetineerden geëvacueerd en opgevangen op de binnenplaats. Niemand raakte gewond. In het rapport van de Inspectie staat onder meer dat het detentiecentrum geen activiteiten heeft georganiseerd om bewoners te helpen om de gebeurtenissen te verwerken. Ook is niet duidelijk of iedereen na de overplaatsing te eten heeft gekregen. Inwendig onderzoek

De inspectie is ook kritisch over het visiteren van enkele vreemdelingen na de brand. Daarbij werden vijf vreemdelingen die in een isoleercel waren gezet wegens hun gedrag, inwendig onderzocht. Dit is niet toegestaan bij vreemdelingen, tenzij het echt niet anders kan.

Volgens de directie was het visitatiebeleid niet goed aan medewerkers duidelijk gemaakt. Inmiddels heeft het Detentiecentrum Rotterdam een opvang- en nazorgteam opgezet, liet staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) na kamervragen weten. Zulke teams helpen slachtoffers van bijvoorbeeld een brand om de psychische schade te beperken. Ook wordt er voortaan in alle detentiecentra aandacht besteed aan de regels voor visitatie. Er gingen ook enkele dingen goed, meldt de inspectie. Zo waren bedrijfshulpverleners en de hulpdiensten snel ter plaatse en hebben ze goed opgetreden.



Amnesty International

Het onderzoek van de Inspectie werd ingesteld nadat Amnesty International een eigen rapport had uitgebracht over de brand in het centrum.