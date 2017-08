Postcode 2987, Capelle Schollevaar

Bij het benzinestation in Capelle is het een gezellige boel ...

Capelle blijkt ra-zend populair in onze Postcodeparcours. Voor de derde keer deze zomer werd een postcode in deze wonderschone plaats uit de postzak getoverd. Maar, dan heb je ook wat. Verse broodjes, een sociaal bewogen mevrouw op een fiets en verse paardenpoep.

Uw verslaggever viste vorige maandagochtenden schromelijk achter het net. Een onbijtje scoren zat er niet in. Deze keer besloot hij het zekere voor het onzekere te nemen en belandde bij het benzinestation aan de Burgemeester van Dijklaan. Daar trof hij Margot aan, achter een vitrine vol verse broodjes. Deze heldin staat elke ochtend om kwart voor vijf op om broodjes af te bakken, te smeren, koekjes te bakken, noem maar op.

Aan de zuip

Haar collega Hans, achter de kassa, komt uit Schollevaar. Hij woont er al 35 jaar. Wat er zo leuk aan is? "Het is een fijne wijk, lekker groen." Hij heeft nog een beetje kleine oogjes, zo op de vroege ochtend. "Ik heb alleen maar gezopen, dit weekend", zegt hij grappend.

Collega Ger is wat rustiger. "Ik heb niet veel met Capelle Schollevaar", lacht hij. Ook hij heeft kleine oogjes. "Ja, wij lusten ze wel." Het is duidelijk, deze drie hebben het gezellig met elkaar. En uw verslaggever gaat met een gevulde maag verder op pad.

Nette mensen

En dat voert naar het Schollebos. Terwijl er allerlei busjes stoppen waaruit grote hoeveelheden honden worden losgelaten (drollen zijn er toegestaan, zo staat er op het bord) fietst een mevrouw voorbij. De verslaggever schiet haar aan.

Een echte Schollevaartse, zo blijkt. Al 24 jaar woont ze er. Wat de wijk bezighoudt? "Het gaat hier allemaal prima. Er zijn wel buurten waar problemen zijn, maar daar woon ik niet." Alleen maar nette mensen? "Ja, het is gewoon heel gezellig."

Arm en rijk

Toch is er wel iets dat de gemoederen bezighoudt. De gemeente organiseert binnenkort een bijeenkomst voor 55-plussers om te praten hoe wijk ontwikkeld moet worden voor senioren. "Mensen zoals ik willen verhuizen naar een levensloopbestendige wonen", zegt ze. Wel merkt ze nog op dat er een groot verschil is tussen arm en rijk in Schollevaar. "Daar moet wat aan worden gedaan", zegt de sociaal bewogen wijkbewoonster.

Daarna fietst ze weer verder, op weg naar Rotterdam waar ze bij de gemeente werkt. Ze houdt zich daar bezig met verstandelijk beperkte mensen en hoe die beter in de maatschappij kunnen participeren. "Een groep die het het erg moeilijk heeft."

Shit

En dan is daar het mooiste moment van de dag. Tenminste, voor uw verslaggever, zelf (ex)paardenmeisje. Want die is beland bij de Capelse manege. Zo'n 150 paarden en pony's vinden daar onderdak. Veel stallen dus, en dat betekent ook veel stallen die schoongemaakt moeten worden. Dat pakken ze hier grondig aan.

"We doen daar twee dagen over", vertelt Andelika Mast. Gelukkig maar dat het tegenwoordig wat makkelijker gaat. Want haar dochter Samantha rijdt ondertussen voorbij op een grote shovel, die alle paardenmest opzij duwt. "Wel stoer hè", zegt Andelika trots.

Ladies only

Hier doen de vrouwen dus het werk. Zijn er überhaupt wel mannen te vinden op een manege? "Er zijn er niet zoveel van, maar we hebben ze wel. Als klant, als personeel. Maar de meerderheid is toch wel meisjes en dames." Maar hoe kan dat dan, want in films bijvoorbeeld zijn mannen op paarden toch juist stoer?

"Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Maar bij een springwedstrijd is het merendeel toch wel mannen. Dat is stoer, springen hoort bij jongens, vindt men." En dan moet Andelika weer aan het werk. "Er zijn wat personeelsleden met vakantie, dus we zijn extra vroeg opgestaan vandaag." Gelukkig heeft ze nog wel tijd om ons iets 'typisch' Schollevaars aan het museum van RTV Rijnmond te doneren. Uw verslaggever wil de klein uitgevallen shetlander 'Mover'

wel mee naar huis nemen. Maar dat mag niet. Andelika heeft wel iets anders voor ons: een hoefijzer. En nu maar hopen dat het geluk brengt.