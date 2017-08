Excelsior op zoek naar twee buitenlandse keepers

Het is een persoonlijk drama, maar ook voor Excelsior komt de zware knieblessure van doelman Alessandro Damen op een vervelend moment. De club moet nu niet op zoek naar één, maar naar twee nieuwe keepers.

"Dit is allereerst vreselijk voor Alessandro Damen, na 2,5 jaar keihard trainen zo terugkomt, drie duels in de basis staat en dan gebeurt dit. Dit is heel erg negatief," zegt Mitchell van der Gaag, die nog hoopt dat de schade bij Damen woensdag blijkt mee te vallen. "Maar je gaat toch af op de eerste testen en het gevoel bij de speler zelf."

Excelsior moet nu snel handelen om genoeg doelmannen te hebben. "We hebben nog een paar dagen, dat is dan nog het goede nieuws. Er zijn genoeg keepers beschikbaar. We hadden deze transferperiode al een paar keer bijna beet, maar we geloven het nu pas als ze hier voor ons staan. We hebben voornamelijke buitenlandse keepers bekeken. Voor wat wij nu zoeken, kom je daar al snel op uit. De meeste clubs zijn al voorradig qua keepers en dat zijn meestal Nederlanders, dus gaan wij nu verder kijken."