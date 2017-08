Maatregelen tegen verwarrend verkeerslicht Maastunnel

De Gemeente Rotterdam gaat maatregelen nemen om de verwarring tegen te gaan van een verkeerslicht bij de Maastunnel. Het verkeerslicht dat bedoeld is voor het bouwverkeer wordt regelmatig fout begrepen door automobilisten.

Het gaat om het verkeerslicht dat automobilisten tegenkomen als ze uit de Maastunnel richting Droogleever Fortuynplein rijden. Daarover zijn sinds het begin van de werkzaamheden aan Maastunnel, klachten over.

"Automobilisten dachten dat het verkeerslicht voor hen bedoeld was en bleven onnodig staan wachten. Toen hebben we al wel de paal van het verkeerslicht gedraaid", zegt Otto Blom van de afdeling Verkeersmanagement bij de gemeente Rotterdam.

Meerdere maatregelen

Blom neemt meer maatregelen om de aanhoudende verwarring de kop in te drukken: "De paal kan nog meer gedraaid worden. Bij het verkeerslicht zelf wordt het achtergrondschild geel gemaakt zodat het duidelijk is dat het licht niet voor het autoverkeer is maar voor werkverkeer, En we hangen er een bordje onder met de woorden BOUWVERKEER, zodat je ziet dat het licht geldt voor de weg die er naast ligt."

Door rood rijden

Het verkeerslicht voor het bouwverkeer werd geplaatst omdat het bouwmaterieel een druk fiets- en voetpad kruist. Maar het bouwverkeer trekt zich weinig aan van het verkeerslicht en rijdt vaak door rood.

Blom ziet zelf ook dat er door rood wordt gereden.

"Dat kan niet, rood is rood en dan moet je gewoon stoppen, door rood rijden kan gewoon niet. We gaan zeker actie richting onze bouwpartner ondernemen; het bouwverkeer moet gewoon voor rood wachten."