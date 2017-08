Jagers knallen ruim 80.000 ganzen af in Zuid-Holland

In de provincie Zuid-Holland zijn in 2016 82.700 ganzen doodgeschoten. Dat zijn er veel meer dan in eerdere jaren. Voorheen werden zo tussen de 50.000 en 60.000 ganzen afgemaakt.

Het afschieten van ganzen gebeurt om de schade aan landbouwgewassen en geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Uit een evaluatie in opdracht van de provincie Zuid-Holland blijkt dat er jaarlijks ruim 130.000 ganzen in onze regio verblijven. Dat zouden er, zo is het beleid, over een paar jaar nog maar 55.000 moeten zijn.

De provincie wil niet alleen dieren doodschieten. Ook werden vorig jaar 40.000 nesten behandeld, waardoor er minder ganzen zouden moeten worden geboren.

Compensatie



De provincie Zuid-Holland trekt voor de komende drie jaar twee miljoen euro uit om de schade voor onder anderen landbouwers te compenseren.

Ook de leiding van Rotterdam The Hague Airport wil de ganzen blijven aanpakken. Het vliegveld betaalt nu jaarlijks bijna een half miljoen euro om de dieren te weren. Probleem is dat er steeds meer ganzen in de rondomliggende polders verzamelen.

Stad

Uit de evaluatie blijkt dat de gans niet langer alleen voor de natuur kiest. Het dier trekt steeds meer naar stedelijke gebieden en zorgt ook daar voor overlast.

Om de ganzen verder aan te pakken willen handhavers meer ruimte krijgen om de dieren te doden. Nu mogen in de wintermaanden geen beesten worden doodgeschoten, omdat het ook trekganzen zijn. In Friesland werd onlangs dat verbod, de wintterrust, opgeheven. Ook willen de jagers meer ruimte rond de schemering.

De leden van Provinciale Staten bespreken de evaluatie binnenkort.