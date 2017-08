Feyenoord-fans kijken uit naar de Champions League

Feyenoord-fans voor het Maasgebouw

Na de 5-0 winst op Willem II is Feyenoord met 9 punten uit 3 duels weer vertrouwd de koploper van de eredivisie. Het was een zorgeloze middag in De Kuip, waar de fans al konderen mijmeren over de aanstaande duels in de Champions League.

Want na de interlandbreak is het tijd voor het échte werk. Met uitduels tegen Heracles en PSV en tussendoor het openingsduel in de Champions League, tegen Manchester City. De fans kunnen niet wachten, zoals je kan zien in bovenstaande reportage