Medewerkers Dierenambulance vinden emmer met dode cavia's

Archieffoto (Wikipedia)

Aan de Kalixfors in Schiedam is zondag een emmer met drie dode cavia's gevonden. Het is niet bekend waardoor de dieren om het leven gekomen zijn.

De emmer is meegenomen naar een filiaal van de Dierenambulance. Samen met de politie wordt onderzocht van wie de dieren waren en wat de oorzaak van hun dood is.