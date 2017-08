Dordt-supporters vertwijfeld na vertrek Boogers

Na een moeizaam seizoen, waarin FC Dordrecht ternauwernood behouden bleef voor de Jupiler League, stelde Marco Boogers als technisch manager nog één keer de eerste selectie samen. Het bleek zijn laatste klus voor de club.

Onlangs stapte Boogers op. Zijn vertrek riep vragen op, want het is niet geheel duidelijk waarom hij zijn biezen heeft gepakt. In een persverklaring zegt Boogers toe te zijn aan een nieuwe uitdaging, maar eerder benadrukte hij meermaals hoezeer hij zich juist verbonden voelt met de club. Eén ding is zeker: de supporters hadden hem graag langer bij FC Dordrecht gezien.

Na de dramatische seizoenstart vorig weekend (5-1 nederlaag in Sittard tegen Fortuna Sittard), herpakte FC Dordrecht zich vrijdag door met 2-1 van Jong FC Utrecht winnen. Rond het duel peilde RTV Rijnmond de stemming bij de club na het vertrek van Boogers.