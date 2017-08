Hadouir twee duels aan de kant

Anouar Hadouir

Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag kan in de wedstrijden tegen Vitesse en SC Heerenveen niet beschikken over Anouar Hadouir. De aanvallende middenvelder kreeg zaterdag een rode kaart in het duel met Heracles Almelo en heeft een voorstel van drie wedstrijden schorsing geaccepteerd, waarvan één voorwaardelijk.

Hadouir kwam in de slotfase bij een 2-2 stand in het veld en voorkwam, nadat hij balverlies leed, met een overtreding dat Heracles kon counteren. De bijna 35-jarige speler kwam tot nu toe in ieder duel als invaller binnen de lijnen. Anouar Hadouir is bezig aan zijn tweede seizoen bij de ploeg uit Rotterdam-Kralingen.