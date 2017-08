Verwarde 'balkonman' in veiligheid

Foto: MediaTV Foto: MediaTV Foto: Clay Ruperti Foto: @AnythingMaureen

De man die urenlang op de rand van een balkon stond op de twaalfde verdieping van een flat in Rotterdam-Ommoord is in veiligheid gebracht.

Een arrestatieteam van de politie is aan het begin van de avond met een hoogwerker omhoog gegaan. De verwarde man klom daarna over de reling naar de veilige kant van het balkon. Hij had sinds maandagochtend 11.00 op de balkonrand gestaan. Experts probeerden hem naar binnen te praten. Lange tijd lukte dat dus niet. Rond de flat aan de Debijeweg verzamelden zich in de loop van de dag veel toeschouwers. Op social media leidde dat soms tot venijnig commentaar.