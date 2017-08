'Het voelt alsof ik niet meer welkom ben in mijn eigen huis'

Arno Plaisier bij de gesloten glasfabriek in Schiedam

Hij staat er wat onwennig. Het doet hem wat dat hij niet meer naar binnen mag in het gebouw waar hij 35 jaar en 22 dagen gewerkt heeft. De glasfabriek in Schiedam is gesloten. "Het is helemaal klaar hiero", zegt Arno Plaisier met een onvervalst accent.

"De laatste oven ging vorige week dinsdag uit. Het is een bizar gevoel om hier weer te staan. Met één knop op de druk is het afgelopen". Als een klein mannetje liep Plaisier 35 jaar geleden binnen. "Ik dacht ik ben hier na een jaar weer weg, nou niet dus". Hij werkte op allerlei afdelingen en hij heeft het vreselijk naar zijn zin gehad. "Ik ga de sfeer het meest missen, de collega's. We hebben nu een app-groep en gelukkig zijn er veel met een nieuwe baan". Tranen in je ogen

Plaisier was er niet bij toen de oven uitging. Hij had de nacht ervoor dienst. "Dan doe je alles voor het laatst. Zoals het laatste stapeltje pallets dat je wegbrengt. Dan komt er een collega die zegt: gek hè, Arno, de laatste? Ja, dan sta je wel met een vervelend gevoel en tranen in je ogen". De volgende ochtend liep hij voor het laatst de poort uit. Hij moest zijn spullen inleveren. "Alsof ik niet meer welkom ben in mijn eigen huis, zo voelt het". Toekomst

Hij wil nu absoluut niet thuis blijven zitten, dat is niks voor hem. "Ik heb genoeg hobby's enzo, maar ik moet er niet aan denken om niks te doen. Dat zien ze thuis ook niet zitten", lacht hij. "Ik mag cursussen voor havenbeveiliging gaan volgen dus waarschijnlijk ga ik in de Botlek werken".

