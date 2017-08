Boeren eisen duidelijkheid over roetdeeltjes na brand bij Esso

Boeren uit de gemeente Nissewaard zitten maandagavond om tafel met de milieudienst DCMR, de gemeente en Esso om te praten over de roetdeeltjes na de grote brand van vorige week.

De deeltjes zitten op de gewassen en op het gras waar de koeien lopen en van eten. Eerder liet het RIVM weten dat de kans dat mensen ziek worden als ze in contact met de deeltjes komen verwaarloosbaar klein is, maar de boeren vinden dat te vaag en eisen meer duidelijkheid.

“Het lijkt op goed nieuws, maar daarmee zijn we er niet”, vertelt akkerbouwer Arie-Pieter Noordermeer namens LTO Noord. “Ik wil een honderd procent garantie dat mijn producten verantwoord de voedselketen in kunnen.”

En die duidelijkheid moet volgens Noordermeer snel komen, want er moet geoogst worden. “Nu staat alles op slot. Het is ideaal weer om bijvoorbeeld de uien naar binnen te doen, maar dat kan op dit moment niet, want er is geen zekerheid.”